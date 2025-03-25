Миронов предложил ввести федеральную социальную карту для пенсионеров

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выступил с инициативой создания общероссийской социальной карты для пенсионеров. Политик раскритиковал нынешнюю систему, отметив, что региональные карты перестают действовать за пределами субъекта федерации.

Миронов подчеркнул, что пенсионеры заслужили право на равные льготы по всей стране, а не только в своём регионе. По его словам, депутаты его партии уже готовят соответствующий законопроект.

«Он не на чужую землю попал, он у себя дома. Нужна социальная карта единого образца, действующая на всей территории страны», — цитирует слова Миронова РИА «Новости».