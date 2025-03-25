Лидера группы «ДДТ» призвали признать иноагентом после слов о «раболепии» России

В отношении лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука призвали провести проверку из-за потенциальной возможности зарубежного финансирования, а также признать иностранным агентом в случае, если версия подтвердится. Данную инициативу выдвинул глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов после заявления музыканта о «раболепии» России.

Резяпов также обратил внимание, что на данный момент Россия находится в противостоянии с коллективным Западом — «хладнокровным и циничным врагом». В то время как военнослужащие ВС РФ выполняют задачи в зоне СВО, Шевчук продолжает говорить о родине, игнорируя ЛНР, ДНР, а также Запорожскую и Херсонскую области, при этом не оказывает помощи участникам спецоперации и их семьям.