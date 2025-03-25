Лидера группы «ДДТ» призвали признать иноагентом после слов о «раболепии» России
Глава «Ветеранов России» Резяпов попросил проверить и признать Шевчука иноагентом
Юрий Шевчук. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин
В отношении лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука призвали провести проверку из-за потенциальной возможности зарубежного финансирования, а также признать иностранным агентом в случае, если версия подтвердится. Данную инициативу выдвинул глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов после заявления музыканта о «раболепии» России.
«На прошедшем в Берлине концерте лидер рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук позволил себе оскорбить россиян, обвинив их в раболепии. Мы призываем Генпрокуратуру, СК РФ, Минюст проверить Юрия Шевчука на иностранное финансирование и в случае его обнаружения требуем признать певца иноагентом», — высказался Резяпов в беседе с NEWS.ru.
Резяпов также обратил внимание, что на данный момент Россия находится в противостоянии с коллективным Западом — «хладнокровным и циничным врагом». В то время как военнослужащие ВС РФ выполняют задачи в зоне СВО, Шевчук продолжает говорить о родине, игнорируя ЛНР, ДНР, а также Запорожскую и Херсонскую области, при этом не оказывает помощи участникам спецоперации и их семьям.
А ранее Life.ru сообщал, что список иноагентов пополнили режиссёр Иван Вырыпаев* и экс-музыкант «КиШа» Александр Балунов*. Также в список иноагентов добавлены журналист Низфа Аршба*, художник Слава Комиссаров*, журналист Изида Чаниа* и писатель Михаил Шишкин*.
* Признаны Минюстом России иностранным агентом.