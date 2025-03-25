«На расстоянии вздоха»: В Госдепе США заявили о приближении к прекращению огня на Украине

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс сообщила, что в настоящее время Штаты сосредоточены на достижении режима прекращения огня в конфликте на Украине и отметила, что страна никогда не была так близка к этому успеху.

В беседе с журналистами она подчеркнула, что единственной целью, над которой работает Вашингтон, является прекращение огня. Брюс добавила, что у неё нет информации о том, что произойдёт после достижения этой цели.

«Мне нечего сказать, что будет после прекращения огня… и мы близки к этому. Вот, что поражает — мы никогда ещё не были ближе, находясь всего на расстоянии вздоха от прекращения огня», — заявила представитель Госдепа.