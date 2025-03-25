«На расстоянии вздоха»: В Госдепе США заявили о приближении к прекращению огня на Украине
Госдеп: США как никогда близки к прекращению огня на Украине
Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс сообщила, что в настоящее время Штаты сосредоточены на достижении режима прекращения огня в конфликте на Украине и отметила, что страна никогда не была так близка к этому успеху.
В беседе с журналистами она подчеркнула, что единственной целью, над которой работает Вашингтон, является прекращение огня. Брюс добавила, что у неё нет информации о том, что произойдёт после достижения этой цели.
«Мне нечего сказать, что будет после прекращения огня… и мы близки к этому. Вот, что поражает — мы никогда ещё не были ближе, находясь всего на расстоянии вздоха от прекращения огня», — заявила представитель Госдепа.
Напомним, на днях состоялась встреча делегаций России и США в Саудовской Аравии. Она началась утром 24 марта и продлилась более 12 часов. Москву представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Стороны позитивно оценили её итоги.
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