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Регион
25 марта, 05:14

«На расстоянии вздоха»: В Госдепе США заявили о приближении к прекращению огня на Украине

Госдеп: США как никогда близки к прекращению огня на Украине

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс сообщила, что в настоящее время Штаты сосредоточены на достижении режима прекращения огня в конфликте на Украине и отметила, что страна никогда не была так близка к этому успеху.

В беседе с журналистами она подчеркнула, что единственной целью, над которой работает Вашингтон, является прекращение огня. Брюс добавила, что у неё нет информации о том, что произойдёт после достижения этой цели.

«Мне нечего сказать, что будет после прекращения огня… и мы близки к этому. Вот, что поражает — мы никогда ещё не были ближе, находясь всего на расстоянии вздоха от прекращения огня», — заявила представитель Госдепа.

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Напомним, на днях состоялась встреча делегаций России и США в Саудовской Аравии. Она началась утром 24 марта и продлилась более 12 часов. Москву представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Стороны позитивно оценили её итоги.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Оксана Попова
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