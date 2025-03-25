«Такого ни у кого нет»: В Великобритании ушло с молотка уникальное куриное яйцо

В Великобритании на продажу выставили уникальное куриное яйцо сферической формы, установив цену в 420 фунтов (примерно 45 тысяч рублей). Как сообщает местное издание Wellington Weekly News, оно стало самым дорогим в мире.

Яйцо уникальной формы первой заметила сотрудница фермы Эли Грин. Находка была обнаружена случайно — женщину заинтересовало, почему яйцо катится не так, как все остальные. Оказалось что, то имело не привычную яйцевидную форму, а сферическую.

«Такого ни у кого нет. Даже у Илона Маска нет круглого яйца, так ведь?», — приводит цитату Грин «Би-би-си».

Сообщается, что выручка от продажи необычного яйца уйдёт в качестве пожертвования некоммерческой организации Devon Rape Crisis, которая помогает жертвам изнасилований. Работники фермы, включая Грин, работали на горячей линии волонтёрами, пока та не закрылась из-за нехватки средств.