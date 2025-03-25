Несколько взрывных устройств обнаружили в дилерском центре Tesla в Техасе

В офисе компании Tesla в городе Остин США обнаружили несколько взрывных устройств. Об этом рассказали в местном департаменте полиции. Их слова приводит ABC News.

Сообщается, что опасные находки были обнаружены утром, 24 марта. Вскоре прибыли сапёры и обезвредили устройства. На месте не было пострадавших. Продолжается расследование. В ФБР отметили, что этот случай может быть частью серии атак на компанию Tesla и решили собрать целевую группу. Полиция сообщила, что ими были получены данные о 48 инцидентах с дилерскими центрами электрокаров.