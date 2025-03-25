Рассекречена операция ЦРУ по отравлению экспортируемого в СССР кубинского сахара

В период холодной войны Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) выполняло засекреченную операцию по отравлению кубинского сахара, который затем экспортировался в СССР. Об этом сообщило Washington Post со ссылкой на оказавшиеся в доступе документы.

«В ходе тайной операции ЦРУ загрязнило 800 мешков сахара-сырца на грузовом судне, следовавшем с Кубы в Советский Союз. Загрязнитель был химическим веществом, используемым в процессе денатурации спирта, это сделало всю партию сахара — 80 000 мешков — непригодной для употребления в пищу, когда он был переработан в Советском Союзе», — указано в материале.

В документе также указано, что загрязнение не было смертельным. Однако оно влияло на возможность потребителя ощущать истинный вкус воды и питья в течение длительного времени. Также издание указало, что вмешательство ЦРУ в СССР не заметили, при этом убытки составили от 350 до 400 тысяч долларов по курсу 1962 года.