Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 06:28

Рассекречена операция ЦРУ по отравлению экспортируемого в СССР кубинского сахара

WP: ЦРУ намеренно отравляло кубинский сахар, который экспортировался в СССР

В период холодной войны Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) выполняло засекреченную операцию по отравлению кубинского сахара, который затем экспортировался в СССР. Об этом сообщило Washington Post со ссылкой на оказавшиеся в доступе документы.

«В ходе тайной операции ЦРУ загрязнило 800 мешков сахара-сырца на грузовом судне, следовавшем с Кубы в Советский Союз. Загрязнитель был химическим веществом, используемым в процессе денатурации спирта, это сделало всю партию сахара — 80 000 мешков — непригодной для употребления в пищу, когда он был переработан в Советском Союзе», — указано в материале.

В документе также указано, что загрязнение не было смертельным. Однако оно влияло на возможность потребителя ощущать истинный вкус воды и питья в течение длительного времени. Также издание указало, что вмешательство ЦРУ в СССР не заметили, при этом убытки составили от 350 до 400 тысяч долларов по курсу 1962 года.

В ЦРУ начали проверку возможной утечки данных сотрудников после письма в Белый дом
В ЦРУ начали проверку возможной утечки данных сотрудников после письма в Белый дом

А ранее Life.ru сообщал, как Белый дом по ошибке добавил в секретный чат с высокопоставленными чиновниками США главного редактора издания The Atlantic. В переписке велось обсуждение ударов по хуситам. Там находились министр обороны Пит Хегсет, директор ЦРУ Джон Ли Рэтклифф, глава Национальной разведки Талси Габбард, советники по национальной безопасности, вице-президенты и другие.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mr. Amarin Jitnathum

Мария Любицкая
  • Новости
  • цру
  • Куба
  • ссср
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar