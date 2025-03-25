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Регион
25 марта, 06:06

Совместное заявление РФ и США по переговорам могут опубликовать в 11:00

CBS: Заявление России и США по переговорам могут опубликовать в 11:00 мск

Совместное заявление, подготовленное по итогам недавних консультаций между Вашингтоном и Москвой, может быть опубликовано во вторник в 11:00 по московскому времени. Об этом сообщило американское издание CBS.

По информации источников телеканала, предполагается, что документ будет обнародован в 4:00 по времени Вашингтона и в 11:00 по Москве. В публикации не уточняются детали содержания заявления, однако источники отметили, что сообщения, переданные экспертной группой администрации президента США Дональда Трампа из Эр-Рияда, выглядели достаточно оптимистично.

Агентство Reuters, ссылаясь на источник в Белом доме, ранее сообщило о позитивной оценке консультаций, прошедших в Саудовской Аравии с участниками из России и Украины.

Российская сторона осталась с хорошим настроением после встречи с США в Эр-Рияде
Российская сторона осталась с хорошим настроением после встречи с США в Эр-Рияде

Напомним, встреча представителей России и США в Эр-Рияде состоялась 24 марта. Она продлилась более 12 часов. В частности, на ней рассматривались вопросы, касающиеся разрешения конфликта в Украине.

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Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Оксана Попова
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