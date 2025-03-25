Совместное заявление РФ и США по переговорам могут опубликовать в 11:00

Совместное заявление, подготовленное по итогам недавних консультаций между Вашингтоном и Москвой, может быть опубликовано во вторник в 11:00 по московскому времени. Об этом сообщило американское издание CBS.

По информации источников телеканала, предполагается, что документ будет обнародован в 4:00 по времени Вашингтона и в 11:00 по Москве. В публикации не уточняются детали содержания заявления, однако источники отметили, что сообщения, переданные экспертной группой администрации президента США Дональда Трампа из Эр-Рияда, выглядели достаточно оптимистично.

Агентство Reuters, ссылаясь на источник в Белом доме, ранее сообщило о позитивной оценке консультаций, прошедших в Саудовской Аравии с участниками из России и Украины.