Украина может лишиться поддержки одной из стран НАТО

Украина в 2025 году может не получить около 500 тысяч снарядов от Чехии, если в Праге к власти придёт ведущее чешское оппозиционное движение ANO («Акция недовольных граждан») под руководством бывшего премьера Андрея Бабиша. Об этом заявил нынешний премьер страны Пётр Фиала.

«Бабиш против этой инициативы по боеприпасам, против расходов на оборону, он говорит о мире без каких-либо условий», — пояснил Фиала в интервью британской газете Financial Times.

Политик объяснил, что существует «высокая вероятность» того, что Чехия сможет направить около 520 тысяч снарядов Украине в этом году, как и в 2024-м. Однако инициатива, по словам Фиалы, нуждается в финансировании и может оказаться под угрозой при поражении правящей коалиции на парламентских выборах, которые пройдут в октябре.