Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 08:52

Высокопоставленный чиновник из Польши признался в затяжном алкоголизме

Замглавы МИД Польши признался, что долгое время страдал алкоголизмом

Заместитель МИД Польши Анджей Шейна. Обложка © ТАСС / ЕРА

Заместитель МИД Польши Анджей Шейна. Обложка © ТАСС / ЕРА

Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна признался, что продолжительное время страдал алкоголизмом. Он также сообщил, что смог справиться с недугом благодаря терапии.

«Я сообщаю, что столкнулся с проблемой злоупотребления алкоголем. Благодаря поддержке семьи, друзей, в особенности доктора Богдана Вороновича и доктора Дороты Воронович, а также команды терапевтов, я восстановил контроль над своим здоровьем», — отметил дипломат.

Издание «Виртуальная Польша» заявило, что в данный момент Агентство внутренней безопасности проводит проверку работы политика. Там выясняют, имеет ли он доступ к сверхсекретной информации, связанной также с НАТО. В МИД Польши Шейна отвечает за африканское и ближневосточное направления.

Маск своеобразно оценил скандал с журналистом в чате, где обсуждались удары по хуситам
Маск своеобразно оценил скандал с журналистом в чате, где обсуждались удары по хуситам

А ранее Life.ru сообщал, что в США прочат отставку помощнику президента США по национальной безопасности Майку Уолтцу. Это случилось после инцидента с журналистом, которого по ошибке добавили в секретный чат, где высокопоставленные американские чиновники обсуждали удары по хуситам.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar