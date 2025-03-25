Высокопоставленный чиновник из Польши признался в затяжном алкоголизме

Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна признался, что продолжительное время страдал алкоголизмом. Он также сообщил, что смог справиться с недугом благодаря терапии.

«Я сообщаю, что столкнулся с проблемой злоупотребления алкоголем. Благодаря поддержке семьи, друзей, в особенности доктора Богдана Вороновича и доктора Дороты Воронович, а также команды терапевтов, я восстановил контроль над своим здоровьем», — отметил дипломат.

Издание «Виртуальная Польша» заявило, что в данный момент Агентство внутренней безопасности проводит проверку работы политика. Там выясняют, имеет ли он доступ к сверхсекретной информации, связанной также с НАТО. В МИД Польши Шейна отвечает за африканское и ближневосточное направления.