Не сочинял, а просто слушал: Уволенный за рэп полицейский заявил, что его подставили

Бывший сотрудник московской полиции, которого уволили за рэп про службу, утверждает, что не исполнял никаких провокационных песен. Мужчина пояснил, что попытался доказать свою невиновность в суде, но там его не стали слушать.

«Я подал иск, но меня никто не хочет слушать и верить мне. <…> Мне подсунули объяснения, я в них просто расписался, не выпускали из кабинета, пока не распишусь», — заявил он в разговоре с 360.ru.

Собеседник телеканала добавил, что принёс в суд экспертизу голоса, но её просто проигнорировали. Также экс-полицейский утверждает, сам ничего не исполнял, а просто слушал треки, авторство которых ему вменяют. Сам бывший правоохранитель считает, что его поставили, ведь подписанные им объяснения «кто-то составил заранее», а расписался он «из-за неопытности».

Об истории стало известно накануне. Сообщалось, что служивший в полиции с 2017 года и дослужившийся до звания старшего сержанта Виктор выгорел от исполнения должностных обязанностей и решил найти отдушину в музыке — принялся писать рэп и выкладывать свои творения в соцсеть.