Подмосковные врачи изъяли из носа женщины залежи угля, с которыми она ходила год

В Долгопрудном врачи изъяли из носа 42-летней женщины залежи угля, с которыми она ходила не менее года. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.

Уголь из носа. Фото © Предоставлено Life.ru

Женщина пришла к медикам с жалобами на трудное дыхание и выделения из носа. Также недавно появился неприятный запах. Обследование показало инородное тело в полости.

«В результате 40-минутной операции мы по частям извлекли уголь, застрявший в грибковых наростах. Определить, древесный или каменный уголь застрял в носовом ходе женщины, визуально не удалось. Но, судя по крепости извлекаемых частиц, можно подозревать, что уголь всё же каменный», — сказал заместитель главврача Долгопрудненской больницы по хирургии Евгений Кутырев.

Пациентка не может вспомнить, как уголь оказался у неё в носу. Медики рекомендовали при возникновении неудобств сразу обращаться в медучреждение. Сейчас женщина готовится к выписке.