К 80-летию Победы российские казаки поделятся историями о своих героях
Всероссийское казачье общество к 80-летию Победы запустило проект #КазакиГерои
Всероссийское казачье общество инициировало проект #КазакиГерои в честь 80-летия Великой Победы. Об этом сообщает пресс-служба организации.
История о Владимире Попове. Видео © Telegram / Всероссийское Казачье Общество
Этот проект посвящён защитникам Родины, которые продолжают традиции своих предков-казаков, участникам спецоперации (СВО), проявляющим мужество и совершающим героические поступки, а также воинам, которые сражаются за свою страну, как их деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны.
Одним из героев проекта стал Владимир Попов, участник СВО и дважды кавалер ордена Мужества, известный среди бойцов под позывным Кедр. Он посвятил более 40 лет своей жизни службе Родине. Попов, полковник полиции в отставке, принимал участие в боевых действиях в Афганистане, Нагорном Карабахе и на Северном Кавказе. Он был удостоен звания героя России и ДНР.
А ранее Life.ru сообщал, что кабмин утвердил правила, по которым ветеранам Великой Отечественной войны будет начисляться единовременная выплата в честь 80-летия Победы. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Telegram / Всероссийское Казачье Общество