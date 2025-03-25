К 80-летию Победы российские казаки поделятся историями о своих героях

Всероссийское казачье общество инициировало проект #КазакиГерои в честь 80-летия Великой Победы. Об этом сообщает пресс-служба организации.

История о Владимире Попове. Видео © Telegram / Всероссийское Казачье Общество

Этот проект посвящён защитникам Родины, которые продолжают традиции своих предков-казаков, участникам спецоперации (СВО), проявляющим мужество и совершающим героические поступки, а также воинам, которые сражаются за свою страну, как их деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны.

Одним из героев проекта стал Владимир Попов, участник СВО и дважды кавалер ордена Мужества, известный среди бойцов под позывным Кедр. Он посвятил более 40 лет своей жизни службе Родине. Попов, полковник полиции в отставке, принимал участие в боевых действиях в Афганистане, Нагорном Карабахе и на Северном Кавказе. Он был удостоен звания героя России и ДНР.