Утечки со стороны Киева выдают технический прорыв ВКС России

На прошлой неделе появилась информация о первом в истории уничтожении истребителя F-16 ВСУ при помощи российского комплекса ПВО С-400. Данная информация не была официально подтверждена, однако на это указывает ряд косвенных признаков.

Сообщалось, что истребитель Су-35 смог передать данные о расположении F-16 наземному зенитно-ракетному комплексу С-400, оставаясь вне зоны видимости украинских систем ПВО. Цель была успешно уничтожена, несмотря на то, что украинские СМИ опровергали информацию о потере истребителя.

Как отмечает «Взгляд», множество стран на протяжении многих лет стремятся автоматизировать обмен информацией между различными тактическими единицами. Такие технологии, к примеру, уже применяются в вооружённых силах США, а в Советском Союзе существовали системы целераспределения для групп самолётов. Тем не менее ранее не удавалось добиться эффективной передачи информации между тактическими единицами. Это указывает на значительный прогресс в развитии Военно-космических сил России.