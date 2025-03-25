Певец KITJAH госпитализирован с ножевым ранением после концерта в Якутии

Известный исполнитель KITJAH (настоящее имя Субудай Айыы-Арчылаан Дьулустаан уола) госпитализирован с ножевым ранением в Центральную районную больницу Сунтара в Якутии через несколько часов после концерта в местном Доме культуры.

По данным региональных СМИ, 25 марта около пяти часов утра в дежурную часть поступило сообщение о поножовщине в селе Сунтар. Согласно предварительной информации, инцидент произошел в арендованном помещении во время распития спиртных напитков, в результате чего 33-летний мужчина получил ранение. Певец был прооперирован и сейчас находится под наблюдением медицинских работников.

Всего в конфликте участвовали четыре человека, все они — местные жители в возрасте от 33 до 39 лет. Главным подозреваемым является 34-летний мужчина с предыдущими судимостями, который проживает в этом поселке. При осмотре места происшествия были изъяты кухонный нож и одежда.

KITJAH — саха-регги-певец, финалист Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда-2019», автор хитов «Kyndykan», «Хотойтон хотой», «Бууйа», «Махтанабын».