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25 марта, 10:16

Рекламщика из Петербурга арестовали за пропаганду деятельности РДК*

В Петербурге арестовали мужчину за одобрение деятельности РДК* в соцсетях

В Санкт-Петербурге арестовали сотрудника агентства по организации культурно-массовых мероприятий за одобрительные комментарии в адрес РДК*. Против рекламщика возбудили уголовное дело по статье о публичном оправдании и пропаганде терроризма. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

В Санкт-Петербурге арестовали мужчину за Видео © Telegram/ ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

«Следствием установлено, что в феврале текущего года фигурант в открытой для пользователей группе в социальной сети опубликовал комментарий, оправдывающий и пропагандирующий терроризм», — уточнили в СК РФ.

Ранее во Владимирской области был арестован подросток за участие в РДК*. В запрещённой организации ему дали задание — заснять на видео объект транспортной инфраструктуры в Петушинском районе. Подросток арестован решением суда, расследование дела продолжается.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

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Telegram/ ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Полина Никифорова
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