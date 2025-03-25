Пётр Порошенко* усомнился в полномочиях делегации Украины на переговорах с США

Экс-президент Украины Пётр Порошенко* высказал сомнения по поводу полномочий украинской делегации, которая ведёт переговоры с представителями США в Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Он отметил, что продолжает действовать указ бывшего президента Виктора Ющенко, который требует от представителей Украины на таком уровне получения определенных директив от руководства страны.

«В указе говорится, что только три человека в государстве имеют право выступать, делать заявления и вести переговоры от имени Украины без предварительных директив: это президент, премьер-министр в рамках своей компетенции и министр иностранных дел. Для всех остальных необходимы директивы, но мы не слышали об их утверждении...», — приводит издание слова Порошенко*.

Кроме того, он добавил, что такие директивы могут быть и засекречены, однако подчеркнул, что «рамки этих ограничений» должны быть официально озвучены.

Напомним, что переговоры Украины и США в Эр-Рияде проходили 23 марта. Там присутствовали министр обороны страны Рустам Умеров и заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса. С американской стороны были директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Антон, а также помощники специальных посланников и советников президента.