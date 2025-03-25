В США рыбаки выловили четырёхметровую акулу-людоеда

В районе острова Хаттерас в штате Северная Каролина США рыбаки выловили белую акулу весом около 700 килограммов и размером около четырёх метров. Об этом сообщил телеканал Fox Weather.

Рыбаки выловили акулу-людоеда. Видео © X / Gary D

Почти полчаса семь рыбаков вытаскивали хищницу на берег. Один из мужчин получил травму, содрав кожу на бедре. После акулу сняли на видео и отпустили на волю. Хищница спокойно уплыла на глубину.

Белых акул разрешено отлавливать лишь при условии, что после их немедленно отпустят в воду. Они находятся под защитой международной конвенции по защите видов, находящихся под угрозой исчезновения.