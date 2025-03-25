В США рыбаки выловили четырёхметровую акулу-людоеда
Fox Weather: В США рыбаки выловили 700-килограммовую белую акулу
В районе острова Хаттерас в штате Северная Каролина США рыбаки выловили белую акулу весом около 700 килограммов и размером около четырёх метров. Об этом сообщил телеканал Fox Weather.
Рыбаки выловили акулу-людоеда. Видео © X / Gary D
Почти полчаса семь рыбаков вытаскивали хищницу на берег. Один из мужчин получил травму, содрав кожу на бедре. После акулу сняли на видео и отпустили на волю. Хищница спокойно уплыла на глубину.
Белых акул разрешено отлавливать лишь при условии, что после их немедленно отпустят в воду. Они находятся под защитой международной конвенции по защите видов, находящихся под угрозой исчезновения.
Ранее в США рыбак упал на акулу и чудом остался жив. Мужчина поскользнулся на скале и упал прямо на хищницу, которая не растерялась и попыталась укусить его за ногу. Рыбак чудом смог избежать увечий. Видео — в материале Life.ru.
X / Gary D