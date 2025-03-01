Охотник стал добычей: В США рыбак упал на акулу и чудом остался жив

В США на островах Флорида-Кис произошёл страшный случай, попавший на видео. Рыбак поскользнулся на скале и упал прямо на акулу. Хищница не растерялась и попыталась укусить его за ногу, но мужчина чудом смог избежать увечий, сообщает The Sun.