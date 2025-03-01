Охотник стал добычей: В США рыбак упал на акулу и чудом остался жив
The Sun: Во Флориде рыбак упал на акулу и чудом избежал смертельного укуса
В США на островах Флорида-Кис произошёл страшный случай, попавший на видео. Рыбак поскользнулся на скале и упал прямо на акулу. Хищница не растерялась и попыталась укусить его за ногу, но мужчина чудом смог избежать увечий, сообщает The Sun.
Рыбак упал прямо на акулу. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kingjrcutz_legendarykingjr
Рыбаку удалось вернуться на скалу, прежде чем акула успела сделать решающий выпад. Однако ботинки мужчина потерял — кроксы унесло в море. Сам бедолага отделался лёгким испугом. Удивительные видео быстро разошлись по Сети, собрав почти 3 миллиона просмотров.
Ранее посольство России на Филиппинах подтвердило гибель двух российских туристов у острова Верде. Четверо человек отплыли на лодке вместе с инструктором, но их унесло сильным течением во время погружения. Сообщалось, что двоим удалось спастись, один из туристов утонул, а на второго напали акулы. Однако в дайвинг-центре заявили, что хищники не нападали на дайверов. Там объяснили, что группа попала в сильное нисходящее течение, и причины смерти не связаны с нападением акул.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kingjrcutz_legendarykingjr