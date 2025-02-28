«Акулы не нападали»: В дайвинг-центре раскрыли правду о гибели россиян на Филиппинах

На найденных мёртвыми российских дайверов у острова Верде на Филиппинах не нападали акулы. Об этом «Газете.ru» рассказали представители дайвинг-центра Deluna, который предоставил инструктора для погружения туристам.

«Погружалась группа в составе четырёх человек и гид. Все опытные сертифицированные дайверы. Первое погружение прошло штатно. Во время второго погружения группа попала в сильное нисходящее течение. Гид и двое дайверов смогли выбраться, зацепившись за риф на 19 метрах, а двоих — унесло из зоны видимости на значительную глубину», — заявили в дайвинг-центре.

Первый дайвер почти сразу всплыл на поверхность с пустым баллоном и полным BCD — так называют жилет дайвера, способный надуваться для поддержания определённой глубины погружения. Его попытались привести в чувство, но безуспешно. Второго нашли в воде позже уже мёртвым. Причины смерти группы не связаны с нападением акул, подчеркнули в Deluna.

«Просьба не полагаться на тиражируемую информацию. Всем сейчас очень тяжело. Мы будем держать в курсе происходящего», – добавили там.