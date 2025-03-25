В Санкт-Петербурге сотрудники полиции проводят проверки курьеров, использующих электровелосипеды. Эти рейды направлены на снижение уровня дорожно-транспортных происшествий и соблюдение правил дорожного движения.

В Петербурге начали изымать электровелосипеды у нарушающих ПДД курьеров. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург» / ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В ходе операций выяснилось, что значительная часть курьеров, работающих в службах доставки, является иностранными гражданами. При этом каждый пятый из них находится в России нелегально. На днях полицейские выявили 13 таких нарушителей, а девять из них не смогут въехать в страну на протяжении нескольких лет, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

В общей сложности было проверено почти 200 велосипедистов на электроприводе. У многих из них транспортные средства оказались в ненадлежащем состоянии. Например, у некоторых электровелосипедов отсутствовали педали, а мощность аккумуляторов превышала допустимые 1000 Вт. Неисправные велосипеды были изъяты, а их владельцам грозят штрафы до 16,5 тысячи рублей.