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Регион
24 марта, 16:38

В России стали чаще фиксировать «самокатные травмы»

Врач Ананьин: В России стали чаще фиксировать «самокатные травмы»

Российские врачи стали чаще фиксировать так называемые «самокатные травмы», от которых страдают и дети, и взрослые. Об этом рассказал руководитель отделения травматологии Европейского медицинского центра Данила Ананьин. По его словам, взрослые самокатчики чаще всего ломают верхние и нижние конечности.

«У детей преобладают травмы головы и лица: ушибы, ссадины, сотрясения мозга, которые часто возникают из-за удара лица о руль. Также распространены переломы верхних и нижних конечностей, причём чаще страдают руки из-за рефлекторной попытки сгруппироваться при падении», — отметил кандидат медицинских наук.

По словам врача высшей категории, как водители, так и пассажиры электросамокатов рискуют заработать тяжёлые травмы, которые могут привести к летальному исходу. Наиболее опасными считаются ушиб мозга, внутричерепные гематомы, переломы основания черепа, компрессионные переломы позвонков, травмы спинного мозга с риском паралича и другие, добавил собеседник RT.

Он призвал вовсе отказаться от использования электросамакатов людей с остеопорозом, диабетом, хронической почечной недостаточностью, эпилепсией и ревматоидными заболеваниями. Проявлять осторожность также стоит при болезнях сердца, особенно при наличии кардиостимуляторов и имплантов.

В Госдуме хотят запретить электросамокатам ездить по тротуарам
В Госдуме хотят запретить электросамокатам ездить по тротуарам

Напомним, ранее в МВД заявили Life.ru о планах ужесточить правила езды для электросамокатчиков. В свою очередь Минтранс РФ предложил запретить требовать от пешеходов пропускать самокаты. Кроме того, СК РФ требует обязать электросамокатчиков получать права.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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