В России стали чаще фиксировать «самокатные травмы»

Российские врачи стали чаще фиксировать так называемые «самокатные травмы», от которых страдают и дети, и взрослые. Об этом рассказал руководитель отделения травматологии Европейского медицинского центра Данила Ананьин. По его словам, взрослые самокатчики чаще всего ломают верхние и нижние конечности.

«У детей преобладают травмы головы и лица: ушибы, ссадины, сотрясения мозга, которые часто возникают из-за удара лица о руль. Также распространены переломы верхних и нижних конечностей, причём чаще страдают руки из-за рефлекторной попытки сгруппироваться при падении», — отметил кандидат медицинских наук.

По словам врача высшей категории, как водители, так и пассажиры электросамокатов рискуют заработать тяжёлые травмы, которые могут привести к летальному исходу. Наиболее опасными считаются ушиб мозга, внутричерепные гематомы, переломы основания черепа, компрессионные переломы позвонков, травмы спинного мозга с риском паралича и другие, добавил собеседник RT.