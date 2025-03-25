Потребления мяса, рыбы, молока и яиц в России достигло рекордного уровня

В прошлом году россияне начали есть больше мяса, рыбы, яиц и молока. Потребление этих продуктов достигло рекордного уровня. В средним, один человек за 2024 год съел более 27,9 кг этих продуктов. Об этом сообщает агентство РИА «Новости».

«Потребление белка животного происхождения в России в 2024 году вышло на исторический максимум – 27,9 килограмма на человека в год. Это на 75% больше, чем в 1999 году, когда показатель составлял около 16 килограмм на душу населения», — рассказали в Центре отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка.

В основном, увеличилось потребление мяса. Уровень его приёма составил примерно 11,7 килограмма на человека. Молока выпили 11,33 килограмма, а рыбы съели 2,86 килограмма. Потребление яиц достигло 2,02 килограмма. Наибольший прирост за отчетный период наблюдался в потреблении рыбы, который увеличился на 129% по сравнению с 1999 годом, сделали вывод аналитики.