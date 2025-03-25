Участника СВО оставили без выплат на два года из-за опечатки в документах

Более двух лет мобилизованный военнослужащий из Североуральска Свердловской области добивался страховых выплат за ранение. Проблемы возникли из-за опечатки в одной букве, рассказал депутат Госдумы от региона Максим Иванов.

«Со слов заявителя, в отправленных для страховой бумагах его статус был указан как контрактник, а не мобилизованный: стояла буква «К» вместо «М«. Страховая закономерно отправила документы обратно в воинскую часть с требованием устранить неточность. Замена одной буквы на другую затянулась на два года», — написал Иванов в телеграм-канале.

После того как депутат привлёк военную прокуратуру к расследованию, дело начало продвигаться, и сейчас военнослужащий уже получил причитающиеся ему выплаты.



