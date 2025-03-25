Участника СВО оставили без выплат на два года из-за опечатки в документах
Депутат Иванов: Боец СВО два года не получал выплат из-за опечатки в документах
Более двух лет мобилизованный военнослужащий из Североуральска Свердловской области добивался страховых выплат за ранение. Проблемы возникли из-за опечатки в одной букве, рассказал депутат Госдумы от региона Максим Иванов.
«Со слов заявителя, в отправленных для страховой бумагах его статус был указан как контрактник, а не мобилизованный: стояла буква «К» вместо «М«. Страховая закономерно отправила документы обратно в воинскую часть с требованием устранить неточность. Замена одной буквы на другую затянулась на два года», — написал Иванов в телеграм-канале.
После того как депутат привлёк военную прокуратуру к расследованию, дело начало продвигаться, и сейчас военнослужащий уже получил причитающиеся ему выплаты.
А ранее Life.ru рассказывал, как сыну погибшего бойца СВО отказали в выплатах, указав в качестве причины наличие родственников на Украине. Мужчина объяснял, что переехал более 10 лет назад в Россию, а на территории Украины осталась его мать и 90-летняя бабушка, с которыми он не поддерживает связь.
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