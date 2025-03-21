Сыну погибшего бойца СВО отказали в выплатах из-за родственников на Украине

Сыну погибшего участника специальной военной операции (СВО) из Екатеринбурга отказались предоставить выплаты. Причину аргументировали наличием родственников на Украине.

Как пишет E1.ru, мужчина добровольно подписал контракт с Минобороны России и ушёл на передовую. В 2023 году семью бойца известили, что он уже с фронта не вернётся. После этого его сын обратился за выплатами, однако ему в предоставлении услуги отказали из-за наличия других близких родственников на Украине.

Сын погибшего бойца пояснил, что вместе с отцом они переехали на Урал из Днепропетровска более 10 лет назад «по политическим соображениям». Однако его мать и бабушка отказались переезжать в РФ и осталось на Украине.

«[Отца] не устраивало то, что творилось на Украине. Он хотел в Россию переехать. Мама сначала жила с нами, но потом они с отцом развелись, и она вернулась в Украину. Я остался жить с папой, и с тех пор с мамой мы не общаемся», — рассказал Игорь.