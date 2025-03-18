Льготы, земли, путёвки: В России появится единый стандарт помощи героям СВО

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» предложат на рассмотрение законопроект, основной идеей которого является введение единого федерального стандарта социальной помощи участникам СВО и членам их семей. Одним из авторов законотворческой инициативы выступает лидер фракции Сергей Миронов. Дума планирует приступить к её рассмотрению во вторник, сообщили в пресс-службе политсилы.

«Настоящим проектом федерального закона устанавливаются единые для всех регионов России меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей», — говорится в тексте пояснительной записки.

Туда будут включены социальные гарантии, которые предложено финансировать средствами из региональных бюджетов. Льготы распространяются на участников спецоперации, включая ветеранов боевых действий, которые воевали за Донбасс с 2014 года. Меры поддержки затронут и семьи павших в бою солдат, в частности их супругов, несовершеннолетних детей, студентов очной формы обучения до 23 лет, родителей и иждивенцев.

Предлагается также освободить их от уплаты транспортного налога, предоставить бесплатный земельный участок, компенсировать траты на услуги ЖКХ и капремонт, а также выделить льготные путёвки в лагеря, соцобслуживание, помощь при приёме на работу, психологическую поддержку и юридические консультации.