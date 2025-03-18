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Регион
18 марта, 06:45

Льготы, земли, путёвки: В России появится единый стандарт помощи героям СВО

В Госдуме хотят разработать единый стандарт для поддержки участников СВО

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» предложат на рассмотрение законопроект, основной идеей которого является введение единого федерального стандарта социальной помощи участникам СВО и членам их семей. Одним из авторов законотворческой инициативы выступает лидер фракции Сергей Миронов. Дума планирует приступить к её рассмотрению во вторник, сообщили в пресс-службе политсилы.

«Настоящим проектом федерального закона устанавливаются единые для всех регионов России меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей», — говорится в тексте пояснительной записки.

Туда будут включены социальные гарантии, которые предложено финансировать средствами из региональных бюджетов. Льготы распространяются на участников спецоперации, включая ветеранов боевых действий, которые воевали за Донбасс с 2014 года. Меры поддержки затронут и семьи павших в бою солдат, в частности их супругов, несовершеннолетних детей, студентов очной формы обучения до 23 лет, родителей и иждивенцев.

Предлагается также освободить их от уплаты транспортного налога, предоставить бесплатный земельный участок, компенсировать траты на услуги ЖКХ и капремонт, а также выделить льготные путёвки в лагеря, соцобслуживание, помощь при приёме на работу, психологическую поддержку и юридические консультации.

По словам лидера фракции, избиратели часто высказывают недовольство тем, что воюют солдаты на фронте все одинаково, а меры поддержки в каждом регионе разные.

Путин поручил создать комиссию Госсовета по вопросам поддержки участников СВО
Путин поручил создать комиссию Госсовета по вопросам поддержки участников СВО

Ранее президент РФ Владимир Путин дал указание создать единый стандарт помощи для семей бойцов СВО. Кроме того, глава государства поручил правительству в соответствии с программой социального контракта организовать отдельное направление поддержки предпринимательской деятельности для участников спецоперации.

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Life.ru

Владимир Озеров
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