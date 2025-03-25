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25 марта, 15:06

Многодетной маме из Перми не отдавали ребёнка в роддоме из-за отсутствия жилья

Арина (имя изменено), мать троих детей из Перми, оказалась в тяжёлой ситуации после рождения младшей дочери. Из-за отсутствия собственного жилья органы опеки отказались отдать ей новорождённого ребенка, а сама женщина рисковала лишиться и старших детей.

Проблемы начались, когда Арина с двумя детьми и бывшим мужем, который злоупотреблял алкоголем и бил сожительницу, ютились в комнате коммунальной квартиры. Беременность третьим ребёнком стала последней каплей — женщина решила уйти, но оказалась буквально на улице. Временный приют ей предоставила подруга, однако после родов Арина выписалась из роддома одна — малышку ей не отдали. В отчаянии женщина обратилась в благотворительный фонд «Дедморозим»

«Специалисты фонда оказали многодетной матери психологическую помощь, а юристы рассказали о мерах господдержки и о том, как получить жильё в социальный найм. А неравнодушные люди помогли ей сделать ремонт в квартире, обставить жильё мебелью и создать в нем уют», — рассказали в организации коллегам из kp.ru.

Сегодня Арина воссоединилась со всеми детьми: младшая дочь растет рядом с мамой, а старшие ходят в школу. Эта история — пример того, как своевременная помощь и поддержка могут изменить жизнь целой семьи.

В Госдуме предложили установить надбавку к выплатам для многодетных семей
В Госдуме предложили установить надбавку к выплатам для многодетных семей

Ранее Life.ru рассказывал похожую историю из Владивостока, где беременная многодетная мама воссоединилась с пятерыми детьми, которых у неё забрали из-за отсутствия жилья надлежащего состояния. Краевой омбудсмен по правам ребёнка сообщила, что городские власти предоставили семье квартиру в качестве временного проживания.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Юрий Лысенко
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