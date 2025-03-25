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25 марта, 11:07

В Чехии прогремел взрыв на заводе поставщика боеприпасов Украине

Blesk: В Чехии прогремел взрыв на заводе STV Group, поставляющей снаряды Киеву

В городе Свитавы в Чехии произошёл взрыв на складе завода Poličské Strojírny (часть холдинга STV Group). Об этом сообщает портал Blesk. Данное предприятие занимается производством снарядов и ремонтом техники советского образца.

«Взрыв произошёл на складе боеприпасов. Люди эвакуированы», — заявила представитель спасательной службы Алёна Кисиала.

В результате инцидента пострадал один человек. Его доставили вертолётом в больницу в городе Оломоуц.

Poličské Strojírny производит разнообразные патроны, гранаты, снаряды для миномётов и танков. Также на заводе ремонтируют технику советского образца. Снаряды предприятие поставляет и Украине.

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Ранее в Германии прогремел взрыв на крупнейшем заводе по производству шин Continental в Ганновере. В результате пострадали два человека.

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Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry

Никита Никонов
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