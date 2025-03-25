В Чехии прогремел взрыв на заводе поставщика боеприпасов Украине

В городе Свитавы в Чехии произошёл взрыв на складе завода Poličské Strojírny (часть холдинга STV Group). Об этом сообщает портал Blesk. Данное предприятие занимается производством снарядов и ремонтом техники советского образца.

«Взрыв произошёл на складе боеприпасов. Люди эвакуированы», — заявила представитель спасательной службы Алёна Кисиала.

В результате инцидента пострадал один человек. Его доставили вертолётом в больницу в городе Оломоуц.

Poličské Strojírny производит разнообразные патроны, гранаты, снаряды для миномётов и танков. Также на заводе ремонтируют технику советского образца. Снаряды предприятие поставляет и Украине.