В Чехии прогремел взрыв на заводе поставщика боеприпасов Украине
Blesk: В Чехии прогремел взрыв на заводе STV Group, поставляющей снаряды Киеву
В городе Свитавы в Чехии произошёл взрыв на складе завода Poličské Strojírny (часть холдинга STV Group). Об этом сообщает портал Blesk. Данное предприятие занимается производством снарядов и ремонтом техники советского образца.
«Взрыв произошёл на складе боеприпасов. Люди эвакуированы», — заявила представитель спасательной службы Алёна Кисиала.
В результате инцидента пострадал один человек. Его доставили вертолётом в больницу в городе Оломоуц.
Poličské Strojírny производит разнообразные патроны, гранаты, снаряды для миномётов и танков. Также на заводе ремонтируют технику советского образца. Снаряды предприятие поставляет и Украине.
Ранее в Германии прогремел взрыв на крупнейшем заводе по производству шин Continental в Ганновере. В результате пострадали два человека.
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