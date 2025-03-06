Завод крупнейшего производителя шин Continental взорвался в Германии
HAZ: Два человека пострадали в Ганновере при взрыве на заводе шин Continental
На заводе Continental в Германии произошёл взрыв. Фото © Х / Alex Kennedy
На заводе по производству шин Continental в немецком Ганновере произошёл взрыв. В здании на верхних этажах выбиты окна, пострадали не менее двух человек. На месте происшествия работают пожарные. Об этом сообщает газета Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ).
Предположительно, взорвался котёл. Пострадавшие получили лёгкие ранения, однако на данный момент осматривают ещё пятерых человек. Погибшие в результате инцидента отсутствуют.
Continental по итогам 2022 года вошёл в список крупнейших производств мира по версии Forbes. Первый завод открылся в Ганновере ещё в 1871 году и занимался производством изделий из мягкой резины, литых шин для экипажей и велосипедов. Сейчас там производят шины для машин, автомобильную электронику и другие комплектующие.
Ранее автомобиль въехал в толпу в немецком Мангейме в районе Парадеплатц. Злоумышленником оказался 40-летний немец, живущий в соседней федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Предположительно, у него были проблемы с психикой.