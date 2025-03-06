Завод крупнейшего производителя шин Continental взорвался в Германии

На заводе по производству шин Continental в немецком Ганновере произошёл взрыв. В здании на верхних этажах выбиты окна, пострадали не менее двух человек. На месте происшествия работают пожарные. Об этом сообщает газета Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ).

Continental по итогам 2022 года вошёл в список крупнейших производств мира по версии Forbes. Первый завод открылся в Ганновере ещё в 1871 году и занимался производством изделий из мягкой резины, литых шин для экипажей и велосипедов. Сейчас там производят шины для машин, автомобильную электронику и другие комплектующие.