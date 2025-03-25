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25 марта, 11:40

«Мы всё уже проходили»: Лавров напомнил противникам России печальную участь Наполеона и Гитлера

Лавров: План нанести поражение России «уже проходили» при Наполеоне и Гитлере

Планы сдержать мощь России, а также нанести ей поражение «уже проходили» во времена Наполеона или Гитлера. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу.

«Желание сдержать Россию, и не просто сдержать, а нанести ей поражение, кто-то даже сказал «надо унизить Путина» — это желание <...> мы всё уже проходили. И Наполеон, и Гитлер — цели были те же», — сказал министр.

Для реализации этих целей Наполеон и Гитлер завоевали всю Европу, а сегодня противники РФ мобилизовали всю Европу, добавил Лавров.

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Ранее в ЕС заявили, что Россия одним сокрушительным ударом нанесла политическое поражение всему ЕС. На фоне «трагической действительности» странам Европы теперь предстоит долго восстанавливаться.

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Life.ru

Николай Рюмин
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