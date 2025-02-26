Россия одним сокрушительным ударом нанесла политическое поражение всему Европейскому союзу. На фоне «трагической действительности» странам Европы теперь предстоит долго восстанавливаться. Об этом заявил социолог, руководитель исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини в статье, опубликованной в издании IL Fatto Quotidiano .

Социолог отметил, что до начала вооружённого конфликта на Украине Европа не относилась к Москве как к равному партнёру, поэтому не ожидала, что всего один удар сможет сокрушить объединение европейских государств. Орсини пришёл к выводу, что именно спецоперация позволила России продемонстрировать всю мощь и силу.