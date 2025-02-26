Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 февраля, 07:46

«Трагическая действительность»: Европа признала победу России

Социолог Орсини: Россия нанесла поражение Европе на политической арене

Россия одним сокрушительным ударом нанесла политическое поражение всему Европейскому союзу. На фоне «трагической действительности» странам Европы теперь предстоит долго восстанавливаться. Об этом заявил социолог, руководитель исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини в статье, опубликованной в издании IL Fatto Quotidiano.

«Реальность заключается в том, что Россия политически разрушила Европейский союз», — подчеркнул он.

Социолог отметил, что до начала вооружённого конфликта на Украине Европа не относилась к Москве как к равному партнёру, поэтому не ожидала, что всего один удар сможет сокрушить объединение европейских государств. Орсини пришёл к выводу, что именно спецоперация позволила России продемонстрировать всю мощь и силу.

Трамп возложил на Европу ответственность за будущую помощь Украине
Трамп возложил на Европу ответственность за будущую помощь Украине

Ранее сообщалось, что европейские страны лишились прав участвовать в переговорах по Украине. Это случилось после того, как Совет Безопасности ООН приняла нейтральную резолюцию по разрешению украинского кризиса. Проект документа предложили США, а после он получил поддержку 10 стран.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailid

Ольга Сливченко
  • Новости
  • ЕС
  • Россия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar