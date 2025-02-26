«Трагическая действительность»: Европа признала победу России
Социолог Орсини: Россия нанесла поражение Европе на политической арене
Россия одним сокрушительным ударом нанесла политическое поражение всему Европейскому союзу. На фоне «трагической действительности» странам Европы теперь предстоит долго восстанавливаться. Об этом заявил социолог, руководитель исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини в статье, опубликованной в издании IL Fatto Quotidiano.
«Реальность заключается в том, что Россия политически разрушила Европейский союз», — подчеркнул он.
Социолог отметил, что до начала вооружённого конфликта на Украине Европа не относилась к Москве как к равному партнёру, поэтому не ожидала, что всего один удар сможет сокрушить объединение европейских государств. Орсини пришёл к выводу, что именно спецоперация позволила России продемонстрировать всю мощь и силу.
Ранее сообщалось, что европейские страны лишились прав участвовать в переговорах по Украине. Это случилось после того, как Совет Безопасности ООН приняла нейтральную резолюцию по разрешению украинского кризиса. Проект документа предложили США, а после он получил поддержку 10 стран.
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