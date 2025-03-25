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Регион
25 марта, 11:29

Очевидцы сообщают об эвакуации «Ельцин-центра»

25 марта днем в Екатеринбурге произошла экстренная эвакуация сотрудников и посетителей «Ельцин-центра». Сигнализация сработала, и охрана попросила всех покинуть здание. Об этом сообщил один из очевидцев инцидента.

«Ельцин Центр был эвакуирован. Неясно, было ли это учебное тревога или настоящая ситуация, но обстановка серьезная», — передает слова свидетеля telegram-канал «Злой Екатеринбург».

В пресс-службе самого «Ельцин-центра» и ГУ МЧС по региону пока не прокомментировали произошедшее.

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«Ельцин-центр» —это общественный, культурный и образовательный центр, который был открыт в Екатеринбурге в 2015 году при поддержке одноимённого фонда. Он расположен рядом с кварталом Екатеринбург-Сити и назван в честь первого президента России Бориса Николаевича Ельцина.

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Роман Храмовник/ТАСС

Марина Фещенко
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