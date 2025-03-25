Очевидцы сообщают об эвакуации «Ельцин-центра»

25 марта днем в Екатеринбурге произошла экстренная эвакуация сотрудников и посетителей «Ельцин-центра». Сигнализация сработала, и охрана попросила всех покинуть здание. Об этом сообщил один из очевидцев инцидента.

«Ельцин Центр был эвакуирован. Неясно, было ли это учебное тревога или настоящая ситуация, но обстановка серьезная», — передает слова свидетеля telegram-канал «Злой Екатеринбург».

В пресс-службе самого «Ельцин-центра» и ГУ МЧС по региону пока не прокомментировали произошедшее.