Шестерых ВСУшников приговорили к длительным срокам за теракты в Курской области

2-й Западный окружной военный суд приговорил шестерых военнослужащих ВСУ к длительным срокам за террористическую деятельность на территории Курской области. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Осужденные военные ВСУ в зале суда. Видео © Telegram / Следком

Суд установил, что с августа по сентябрь 2024 года осужденные, совместно с другими военнослужащими ВСУ, совершили вторжение в Суджанский район Курской области. Они направились к селам Гуево, Плехово, Борки и деревне Спальное с целью расширения зоны своего присутствия и укрепления военной группировки.

В этих населённых пунктах украинские военные, угрожая применением оружия, захватывали частные дома, мешали эвакуации мирных жителей и неоднократно открывали огонь по российским солдатам и местным жителям. Вскоре всех шестерых задержали, и до вынесения судебного решения они находились под арестом.

«Суд приговорил Блащенко и Бохонько к наказанию в виде 15 лет лишения свободы, Кононенко, Волкова и Хадеева – 14 лет лишения свободы, Чупина – 13 лет лишения свободы. Первые три года они будут отбывать наказание в тюрьме, а остальную часть в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении СК.

Всех фигурантов признали виновными в совершении террористических актов в курском приграничье (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).