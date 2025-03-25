Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 12:28

Лавров раскрыл колоссальную ошибку Байдена в отношениях с Россией

Лавров: Главной ошибкой Байдена стало нежелание прислушиваться к России

Основной ошибкой прежнего лидера США Джо Байдена стал отказ прислушиваться к России касательно вопроса Украины в НАТО. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала.

«Байден совершил колоссальную ошибку, отказавшись слушать Российскую Федерацию, настаивая на членстве Киева в НАТО и создавая Москве угрозу», — сказал Лавров.

Дипломат добавил, что Россия станет расценивать гарантии от Украины лишь после приказа из США Владимиру Зеленскому.

Байден тайно разрешил американской компании обходить санкции
Байден тайно разрешил американской компании обходить санкции

Ранее в Госдепе заявили, что Россия и Штаты должны быть на постоянной связи, а молчание между странами, которое было во время правления президента Штатов Джо Байдена, оказалось просто бессмысленным. Сегодня Москва и Вашингтон — это основные ядерные державы, которые не могут молчать друг с другом, заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Salma Bashir

Николай Рюмин
  • Новости
  • Джо Байден
  • США
  • Сергей Лавров
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar