Лавров раскрыл колоссальную ошибку Байдена в отношениях с Россией

Ранее в Госдепе заявили, что Россия и Штаты должны быть на постоянной связи, а молчание между странами, которое было во время правления президента Штатов Джо Байдена, оказалось просто бессмысленным. Сегодня Москва и Вашингтон — это основные ядерные державы, которые не могут молчать друг с другом, заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.