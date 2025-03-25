Лавров раскрыл колоссальную ошибку Байдена в отношениях с Россией
Лавров: Главной ошибкой Байдена стало нежелание прислушиваться к России
Основной ошибкой прежнего лидера США Джо Байдена стал отказ прислушиваться к России касательно вопроса Украины в НАТО. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала.
«Байден совершил колоссальную ошибку, отказавшись слушать Российскую Федерацию, настаивая на членстве Киева в НАТО и создавая Москве угрозу», — сказал Лавров.
Дипломат добавил, что Россия станет расценивать гарантии от Украины лишь после приказа из США Владимиру Зеленскому.
Ранее в Госдепе заявили, что Россия и Штаты должны быть на постоянной связи, а молчание между странами, которое было во время правления президента Штатов Джо Байдена, оказалось просто бессмысленным. Сегодня Москва и Вашингтон — это основные ядерные державы, которые не могут молчать друг с другом, заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.
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