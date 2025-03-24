Россия и США должны быть на постоянной связи и молчание между странами, которое было во время правления президента Штатов Джо Байдена, оказалось просто бессмысленным. Сегодня Москва и Вашингтон — это основные ядерные державы, которые не могут молчать друг с другом, заявил официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс в комментарии Fox News.

«Соединённые Штаты не говорили с Россией в течение трёх лет. Не было никакой коммуникации двух основных ядерных держав. Для Америки… не говорить с такой страной, как Россия, не имеет смысла», — сказала она.