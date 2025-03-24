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24 марта, 14:09

В Госдепе озвучили главную ошибку Байдена в отношениях с Россией

В Госдепе назвали бессмысленным отсутствие диалога между РФ и США при Байдене

Россия и США должны быть на постоянной связи и молчание между странами, которое было во время правления президента Штатов Джо Байдена, оказалось просто бессмысленным. Сегодня Москва и Вашингтон — это основные ядерные державы, которые не могут молчать друг с другом, заявил официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс в комментарии Fox News.

«Соединённые Штаты не говорили с Россией в течение трёх лет. Не было никакой коммуникации двух основных ядерных держав. Для Америки… не говорить с такой страной, как Россия, не имеет смысла», — сказала она.

По словам Брюс, постоянная коммуникация между Москвой и Вашингтоном просто необходима.

Это личное: В Кремле не стали вдаваться в детали о подаренной Путиным Трампу картине
Это личное: В Кремле не стали вдаваться в детали о подаренной Путиным Трампу картине

Ранее стало известно, что Владимир Путин передал американскому коллеге через спецпредставителя Стивена Уиткоффа портрет, написанный одним из отечественных художников. Это произошло во время визита посланника Штатов в российскую столицу в марте.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SB2010 studio

Наталья Афонина
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