Это личное: В Кремле не стали вдаваться в детали о подаренной Путиным Трампу картине

Картина, переданная президентом России Владимиром Путиным главе США Дональду Трампу, была личным подарком, подробности о котором когда-нибудь расскажет сам российский лидер, если посчитает нужным. Так на вопрос журналистов о том, кто написал полотно и какой в нём был заложен посыл, ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это был абсолютно личный подарок, который президент передал своему американскому коллеге. В связи с тем, что подарок личный, мы не хотели бы какую-то информацию давать, если сам президент не посчитает нужным сам когда-то рассказать», — сказал спикер Кремля.