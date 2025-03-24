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24 марта, 09:50

Это личное: В Кремле не стали вдаваться в детали о подаренной Путиным Трампу картине

Песков: Переданная Путиным Трампу картина была личным подарком

Картина, переданная президентом России Владимиром Путиным главе США Дональду Трампу, была личным подарком, подробности о котором когда-нибудь расскажет сам российский лидер, если посчитает нужным. Так на вопрос журналистов о том, кто написал полотно и какой в нём был заложен посыл, ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это был абсолютно личный подарок, который президент передал своему американскому коллеге. В связи с тем, что подарок личный, мы не хотели бы какую-то информацию давать, если сам президент не посчитает нужным сам когда-то рассказать», — сказал спикер Кремля.

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Напомним, Владимир Путин передал американскому визави через спецпредставителя Стивена Уиткоффа портрет, написанный одним из отечественных художников. Это произошло во время визита посланника Штатов в российскую столицу в марте.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Александр Юнашев
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