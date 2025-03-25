Российского чемпиона-акробата заподозрили в жестоком обращении с детьми

Полицейские проверяют многократного чемпиона мира по акробатике Алексея Дудченко на предмет жестокого обращения с детьми на тренировках. Об этом пишет Mash на спорте.

Тренера Алексея Дудченко проверяют за жестокое обращение с подопечными в Москве. Видео © Telegram / Mash на спорте

По информации телеграм-канала, с заявлением в МВД, прокуратуру и СК обратилась мать одного из подопечных тренера. Она отметила, что выбрала Дудченко, который также является членом Совета по правам ребёнка в Ростовской области, из-за его регалий и из-за проблем со здоровьем пятилетнего сына. У мальчика заваливалась внутрь стопа. Семья надеялась, что Дудченко исправит ситуацию благодаря своей методике. Одно занятие с ним стоит 2,5 тысячи рублей. Причём педагог ставит одно условие — родителям на тренировку нельзя.

Ребёнок после тренировок с Дудченко. Коллаж © Telegram / Mash на спорте

После того как ребёнок выразил недовольство тренировками, женщина решила посмотреть третье занятие и заметила, как Дудченко с большой силой тянет её сына за руки, в то время как он плачет. Мать поспешила на тренировку и увидела кровоподтёки на теле мальчика.

В настоящее время ребёнок проходит терапию у психиатра. У мальчика наблюдается нервный тик и страх перед взрослыми. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения и начали проверку. Кроме того, в телеграм-канале сообщается, что другие тренеры в спорткомплексе МГИМО, расположенном в подмосковном Одинцове, не советуют обращаться к Дудченко в качестве педагога.

Заключение врача. Коллаж © Telegram / Mash на спорте