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25 марта, 12:20

Российского чемпиона-акробата заподозрили в жестоком обращении с детьми

Чемпиона мира по акробатике Дудченко подозревают в жестоком обращении с детьми

Алексей Дудченко. Обложка © Wikipedia / Pierre-Yves Beaudouin

Алексей Дудченко. Обложка © Wikipedia / Pierre-Yves Beaudouin

Полицейские проверяют многократного чемпиона мира по акробатике Алексея Дудченко на предмет жестокого обращения с детьми на тренировках. Об этом пишет Mash на спорте.

Тренера Алексея Дудченко проверяют за жестокое обращение с подопечными в Москве. Видео © Telegram / Mash на спорте

По информации телеграм-канала, с заявлением в МВД, прокуратуру и СК обратилась мать одного из подопечных тренера. Она отметила, что выбрала Дудченко, который также является членом Совета по правам ребёнка в Ростовской области, из-за его регалий и из-за проблем со здоровьем пятилетнего сына. У мальчика заваливалась внутрь стопа. Семья надеялась, что Дудченко исправит ситуацию благодаря своей методике. Одно занятие с ним стоит 2,5 тысячи рублей. Причём педагог ставит одно условие — родителям на тренировку нельзя.

Ребёнок после тренировок с Дудченко. Коллаж © Telegram / Mash на спорте

Ребёнок после тренировок с Дудченко. Коллаж © Telegram / Mash на спорте

После того как ребёнок выразил недовольство тренировками, женщина решила посмотреть третье занятие и заметила, как Дудченко с большой силой тянет её сына за руки, в то время как он плачет. Мать поспешила на тренировку и увидела кровоподтёки на теле мальчика.

В настоящее время ребёнок проходит терапию у психиатра. У мальчика наблюдается нервный тик и страх перед взрослыми. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения и начали проверку. Кроме того, в телеграм-канале сообщается, что другие тренеры в спорткомплексе МГИМО, расположенном в подмосковном Одинцове, не советуют обращаться к Дудченко в качестве педагога.

Заключение врача. Коллаж © Telegram / Mash на спорте

Заключение врача. Коллаж © Telegram / Mash на спорте

Семилетний мальчик чуть не утонул в бассейне, пока тренер «залипал» в телефоне
Семилетний мальчик чуть не утонул в бассейне, пока тренер «залипал» в телефоне

А ранее Life.ru писал, что в Керчи четыре спортсменки обвинили тренера по самбо в домогательствах и истязании. Девушки боялись признаться родителям, так как опасались за свою карьеру в спорте и считали происходящее нормой. За проигрыш на соревнованиях тренер мог избить скакалкой, а иногда трогал подопечных по ночам.

Дарья Нарыкова
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