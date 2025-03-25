Москвич забыл, что купил 100 лотерейных билетов, и неожиданно стал мультимиллионером

Бизнесмен из Москвы приобрёл 100 лотерейных билетов, забыл о них и неожиданно выиграл почти 12 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как уточняется, предприниматель по имени Александр выиграл 11 890 522 рублей, купив 100 лотерейных билетов по 80 рублей. Счастливчик решил вложить свои деньги в покупку недвижимости. Он уже успел забыть о приобретении 100 билетов, поэтому был приятно удивлён, когда получил СМС-сообщение о выигрыше. Сразу же мужчина поделился радостной новостью с семьёй. Жена сначала не могла поверить в такой удачный случай, а мама была в восторге.

Сам Александр признался, что не полагался на какие-то особые предчувствия и не стремился к крупному выигрышу.