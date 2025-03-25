Медведи Фома и Маша вышли из спячки в единственном в РФ сельском зоопарке

Бурые медведи Фома и Маша из единственного в России сельского зоопарка в Большеречье вышли из спячки. Животные чувствуют себя хорошо и сейчас адаптируются к новым условиям после зимы. Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.

Медведь Фома чешет спинку после долгого сна. Видео © VK/ Большереченский зоопарк

Первыми в зоопарке проснулись гималайский медведь Малыш и бурый медведь Макар. Зоопарк находится в 200 километрах от Омска и располагается в пойме речки Большая, недалеко от впадения её в Иртыш. Сейчас там можно увидеть более 200 животных, 50 из которых занесены в Красную книгу.