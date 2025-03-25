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25 марта, 12:41

Ландыш майский исключили из Красной книги Москвы после роста популяции

В Москве восстановилась популяция ландыша майского (Convallária majális), благодаря чему растение исключили из Красной книги столицы. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

«Ландыш майский исключили из Красной книги Москвы, так как растение восстановило свою численность», — говорится в тексте сообщения.

Как пояснил ботаник Юрий Максимович, до XX века ландыши росли повсюду, но потом их начали разбирать на букеты. В итоге они стали редкостью. В 2001 году ландыш добавили в Красную книгу Москвы. Благодаря заботе экологов цветок вернулся и был исключён их книги.

Также в столице успешно восстановилась популяция нивяника, хохлатки плотной и колокольчика раскидистого.

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Wikipedia / Aha

Николай Рюмин
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