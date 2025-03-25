Ландыш майский исключили из Красной книги Москвы после роста популяции
В Москве восстановилась популяция ландыша майского (Convallária majális), благодаря чему растение исключили из Красной книги столицы. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
«Ландыш майский исключили из Красной книги Москвы, так как растение восстановило свою численность», — говорится в тексте сообщения.
Как пояснил ботаник Юрий Максимович, до XX века ландыши росли повсюду, но потом их начали разбирать на букеты. В итоге они стали редкостью. В 2001 году ландыш добавили в Красную книгу Москвы. Благодаря заботе экологов цветок вернулся и был исключён их книги.
Также в столице успешно восстановилась популяция нивяника, хохлатки плотной и колокольчика раскидистого.
Ранее Life.ru рассказывал, в России за десять лет популяция снежных барсов (ирбисов) выросла с 10 до 87 особей. Сейчас барсы обитают в четырёх регионах РФ: в Республике Алтай, в Туве, Бурятия и Красноярском крае.
Wikipedia / Aha