В Минтрансе объяснили преимущества «периода охлаждения» при возврате билетов

Внедрение «периода охлаждения» при возврате билетов позволит снизить количество конфликтных ситуаций между транспортными компаниями и пассажирами. Об этом заявил председатель Союза пассажиров России, член общественного совета при Минтрансе РФ Кирилл Янков, комментируя соответствующую инициативу ведомства.

Он напомнил, что перевозчики уже давно практикуют продажу невозвратных билетов, которые обычно дешевле возвратных. Когда такие билеты появились восемь лет назад, понятия «периода охлаждения» не существовало. Пассажир покупал билет, оплачивал его, и если потом обнаруживал ошибку, возможности вернуть деньги уже не было. При этом люди часто ошибаются — раньше, когда билеты оформлялись в кассах, ошибки кассиров случались реже. Сейчас же большинство покупок совершается через приложения и сайты, и пассажиры не всегда готовы признать свою оплошность, предпочитая обвинять авиакомпании или агрегаторы.

Эксперт добавил, что установить, кто именно допустил ошибку при онлайн-покупке, крайне сложно без участия правоохранительных органов или добровольного содействия перевозчика. Введение «периода охлаждения» поможет снизить количество подобных конфликтов. Эксперт провёл параллель с финансовым рынком, где такой механизм уже успешно применяется, и предложил распространить его на сферу продажи транспортных билетов.

«Это позволит пассажирам в установленный срок — его продолжительность должна зависеть от даты вылета или отправления — исправлять свои ошибки без потери денег. Да, авиакомпании лишатся части прибыли, которую сейчас получают за счёт невозвратных билетов, купленных по ошибке, но в целом это не окажет существенного влияния на их экономику», — заключил представитель Союза пассажиров в беседе с радио «Комсомольская правда».