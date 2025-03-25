Валюта Ирана рухнула до миллиона риалов за один доллар США

Иранский риал обновил антирекорд, упав до 1 миллиона риалов за доллар, сообщает финансовое агентство TGJU. Утром во вторник курс риала снизился на около 50 тысяч риалов, достигнув 1 миллиона 36 тысяч.

В условиях 40% годовой инфляции и ухудшения отношений с США иранцы активно покупают доллары и золото, что ещё больше ослабляет риал.

Иранский риал регулярно испытывает значительные колебания курса, что связано с несколькими факторами. В частности, на это влияют Международные санкции, особенно со стороны США, и высокий уровень инфляции.