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25 марта, 12:47

Валюта Ирана рухнула до миллиона риалов за один доллар США

Иранский риал обновил антирекорд, упав до 1 миллиона риалов за доллар, сообщает финансовое агентство TGJU. Утром во вторник курс риала снизился на около 50 тысяч риалов, достигнув 1 миллиона 36 тысяч.

В условиях 40% годовой инфляции и ухудшения отношений с США иранцы активно покупают доллары и золото, что ещё больше ослабляет риал.

Иранский риал регулярно испытывает значительные колебания курса, что связано с несколькими факторами. В частности, на это влияют Международные санкции, особенно со стороны США, и высокий уровень инфляции.

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Ранее в марте Дональд Трамп направил письмо аятолле Али Хаменеи, предупреждая о возможных последствиях ядерной программы Ирана и предлагая переговоры. Однако Хаменеи отверг это предложение как обман, а министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что диалог с США невозможен без изменения их политики.

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Shutterstock / FOTODOM / Maxim Vasiliev

Оксана Попова
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