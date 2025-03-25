Размером с ладонь: В Приморском океанариуме обосновались два самых больших кузнечика в мире

Две крупнейшие особи кузнечиков в мире обосновались в Приморском океанариуме во Владивостоке, сообщили в пресс-службе учреждения. Новогвинейский кузнечик является эндемиком Австралии и Новой Гвинеи.



Гигантские кузнечики. Видео © VK / Приморский океанариум

«Гигантский новогвинейский кузнечик Siliquofera grandis – рекордсмен не только в своём семействе, это одно из самых больших насекомых в мире. Длина тела – более 12 сантиметров, размах раскрытых надкрыльев — около 25 сантиметров», — отмечают специалисты.

Кузнечики предпочитают тёплый и влажный климат, поэтому в террариуме поддерживаются температура 27 градусов и влажность около 80%. В их рацион входят листья растений и сухие рачки. Самка кузнечика уже отложила яйца, и через 2,5–3 месяца ожидается появление потомства.