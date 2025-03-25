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25 марта, 13:29

«Плачу до сих пор»: Лазарев рассказал о потере старшего брата в годовщину его гибели

Лазарев откровенно рассказал об утрате старшего брата в годовщину его гибели

Сергей Лазарев с братом Павлом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevsergey

Сергей Лазарев с братом Павлом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevsergey

Спустя 10 лет певец Сергей Лазарев откровенно поведал об утрате старшего брата Павла. О своей потере артист рассказал в годовщину гибели брата. Павел ушёл из жизни 23 марта 2015 года от осложнений после аварии.

Сергей Лазарев с братом Павлом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevsergey

Сергей Лазарев с братом Павлом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevsergey

О том, что брата больше нет, Лазарев узнал на гастролях. По его словам, так много он ещё никогда не плакал. Во взрослой жизни родные отдалились, но в детстве были неразлучны. В своих социальных сетях певец поделился любимой детской фотографией с братом.

Сергей и Павел в детстве. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevsergey

Сергей и Павел в детстве. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevsergey

«Я плачу до сих пор. <...> Я заехал на кладбище к брату в годовщину его смерти. И я опять не смог сдержать слёз! От понимания невозвратности жизни, от упущенных возможностей и пустых нервов и переживаний из-за того, кто и что скажет! <...> Берегите близких! Павлуха, братик, я тебя люблю и помню», — написал артист.

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Ранее внучка Ельцина показала редкое архивное фото с братом в его день рождения. Снимок 22-летняя Мария Юмашева опубликовала в личном блоге в честь дня рождения Бориса Ельцина-младшего. Несмотря на то, что девушка довольно активно ведёт социальные сети, фото с близкими — редкость. Их она публикует только по особым случаям.

Алена Пенчугина
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