Мимика Владимира Зеленского наводит на мысли, что главарь киевского режима теряет грань между своей личностью и образом, а также не брезгует употреблением запрещённых веществ. Об этом заявил психолог Александр Кичаев.

«Владимир Зеленский демонстрирует признаки нарцисса и истероидного психотипа, известного также как демонстративный. Он стремится быть в центре внимания и способен жить в выдуманной реальности, полностью погружаясь в роль и теряя грань между образом и своей личностью», — подчеркнул эксперт.

Кичаев особо отмечает невербальные признаки в поведении — специфическую мимику и жестикуляцию, которые, по его профессиональному мнению, свидетельствуют о стойком тревожном расстройстве и патологической подозрительности. Эксперт связывает эти проявления с систематическим употреблением кокаина.

«Его странная мимика говорит о регулярном приёме кокаина и хронической тревожности и подозрительности», — добавил психолог в беседе с «Царьградом».

С точки зрения специалиста, психологический профиль Зеленского формируется под комплексным воздействием нескольких деструктивных факторов: выраженных нарциссических черт личности, эмоциональной лабильности и регулярного приёма психостимуляторов. Такое сочетание, по оценке эксперта, приводит к специфическим поведенческим паттернам, проявляющимся как в публичных выступлениях, так и в повседневной коммуникации.