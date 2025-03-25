Исследователи вычислили самую опасную страну на планете

Первое место в списке самых опасных стран в 2025 году заняла Венесуэла. Там оказался самый высокий уровень преступности, пишет журнал Numbeo.

Преступный индекс в Венесуэле достиг 80,7 пункта. Следом за ней идёт Папуа-Новая Гвинея с преступностью в 80,3 пункта. Тройку закрывает Гаити с показателем в 78,9 пункта. В десятку входят Афганистан, ЮАР, Гондурас, Тринидад и Тобаго, Сирия, Ямайка и Перу. Россия расположилась на 97-месте рейтинга.

Всего в перечне 147 государств. Самыми безопасными из них являются Андорра (15,3), ОАЭ (15,5) и Катар (15,8).