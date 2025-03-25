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25 марта, 13:38

Исследователи вычислили самую опасную страну на планете

Numbeo: Венесуэла названа самой опасной страной мира в 2025 году

Первое место в списке самых опасных стран в 2025 году заняла Венесуэла. Там оказался самый высокий уровень преступности, пишет журнал Numbeo.

Преступный индекс в Венесуэле достиг 80,7 пункта. Следом за ней идёт Папуа-Новая Гвинея с преступностью в 80,3 пункта. Тройку закрывает Гаити с показателем в 78,9 пункта. В десятку входят Афганистан, ЮАР, Гондурас, Тринидад и Тобаго, Сирия, Ямайка и Перу. Россия расположилась на 97-месте рейтинга.

Всего в перечне 147 государств. Самыми безопасными из них являются Андорра (15,3), ОАЭ (15,5) и Катар (15,8).

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Тем временем России удалось подняться на шесть позиций в ежегодном Всемирном рейтинге счастья 2025 года. Наша страна расположилась на 66-й строчке. Самой счастливой страной в мире стала Финляндия, первое место она занимает уже восьмой год подряд.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Николай Рюмин
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