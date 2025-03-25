Киргизия ратифицировала договор с Таджикистаном о госгранице

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о государственной границе с Таджикистаном, который ранее был принят парламентом республики. Об этом сообщили в пресс-службе главы киргизского государства.

«Президент Садыр Жапаров подписал закон «О ратификации договора между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о кыргызско-таджикской государственной границе, подписанного 13 марта 2025 года в городе Бишкек», — указано в заявлении.

Закон был разработан и принят с целью определения прохождения линии кыргызско-таджикской государственной границы и для выполнения внутригосударственных процедур по признанию и ратификации Договора между Киргизией и Таджикистаном. Этот документ направлен на обеспечение стабильности и безопасности, создание благоприятных условий для граждан двух государств. Кроме того, это будет способствовать эффективному социально-экономическому и гуманитарному сотрудничеству.