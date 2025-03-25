Дума одобрила два проекта о регулировании сервисов рассрочки и защиты их клиентов

Госдума одобрила в первом чтении два законопроекта, направленных на регулирование работы операторов сервисов рассрочки и защиту прав потребителей, которые пользуются такими услугами. В этих документах устанавливаются основные принципы работы операторов рассрочки и права пользователей, а также официально определяются несколько ключевых понятий.

«Ключевым отличием деятельности этих лиц от профессиональных кредиторов должна стать бесплатность их услуг для потребителя, которая позволяет ввести облегчённое регулирование по сравнению с деятельностью профессиональных кредиторов», — говорится в пояснительных материалах к проектам.

Банк России будет ответственен за регулирование процесса предоставления рассрочки, а также за надзор и контроль за выполнением обязательств, если законопроект будет принят во всех трёх чтениях. При этом операторы рассрочки будут обязаны передавать информацию о заключенных договорах в бюро кредитных историй в соответствии с требованиями федерального закона, если сумма неисполненных обязательств пользователя по договору превысит 15 тысяч рублей.

Госдума также в первом чтении одобрила другой законопроект, направленный на обеспечение надлежащей безопасности для потребителей при использовании услуг, сопоставимой с защитой прав заёмщиков по договорам потребительского кредита. В соответствии с этим документом вводится запрет на заключение договоров, по которым платежи могут производиться третьими лицами. Эти законопроекты начнут действовать с 1 декабря 2025 года, если будут окончательно приняты.