Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 14:11

Дума одобрила два проекта о регулировании сервисов рассрочки и защиты их клиентов

Госдума одобрила в первом чтении два законопроекта, направленных на регулирование работы операторов сервисов рассрочки и защиту прав потребителей, которые пользуются такими услугами. В этих документах устанавливаются основные принципы работы операторов рассрочки и права пользователей, а также официально определяются несколько ключевых понятий.

«Ключевым отличием деятельности этих лиц от профессиональных кредиторов должна стать бесплатность их услуг для потребителя, которая позволяет ввести облегчённое регулирование по сравнению с деятельностью профессиональных кредиторов», — говорится в пояснительных материалах к проектам.

Банк России будет ответственен за регулирование процесса предоставления рассрочки, а также за надзор и контроль за выполнением обязательств, если законопроект будет принят во всех трёх чтениях. При этом операторы рассрочки будут обязаны передавать информацию о заключенных договорах в бюро кредитных историй в соответствии с требованиями федерального закона, если сумма неисполненных обязательств пользователя по договору превысит 15 тысяч рублей.

Госдума также в первом чтении одобрила другой законопроект, направленный на обеспечение надлежащей безопасности для потребителей при использовании услуг, сопоставимой с защитой прав заёмщиков по договорам потребительского кредита. В соответствии с этим документом вводится запрет на заключение договоров, по которым платежи могут производиться третьими лицами. Эти законопроекты начнут действовать с 1 декабря 2025 года, если будут окончательно приняты.

Россиян предупредили об опасности при покупке жилья в рассрочку
Россиян предупредили об опасности при покупке жилья в рассрочку

А ранее Life.ru сообщал, что в Госдуме приняли закон по защите россиян от кибермошенничества. В числе нововведений предусмотрено, что финансовые учреждения должны будут внедрять антифрод-меры не только для онлайн-транзакций, но и для операций, выполняемых через банкоматы. Кроме того, граждане смогут назначать доверенных лиц, к которым банки будут обращаться для верификации денежных транзакций.

Обложка ©

Life.ru

Мария Любицкая
  • Новости
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar