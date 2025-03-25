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25 марта, 14:02

Компанию, снабжавшую армию пельменями, наказали за мясной подлог

Россельхознадзор: У фирмы «Урал-Снаб» забрали декларацию за пельмени из сои

У компании ООО «Урал-Снаб» из Челябинской области отняли декларацию за изготовление пельменей из сои. Об этом докладывает управление Россельхознадзора.

Поставщика наказали за подлог начинки в пельменях «Традиционные» при поставках в военные части Свердловской области. Таким образом производитель нарушил требования «О безопасности мяса» и «О безопасности пищевой продукции». В итоге приостановили декларацию на замороженные полуфабрикаты. Теперь им придётся изъять из оборота соевые продукты и уничтожить. Материалы передали в прокуратуру.

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Shutterstock / FOTODOM / freeskyline

Николай Рюмин
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