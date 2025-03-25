Компанию, снабжавшую армию пельменями, наказали за мясной подлог
Россельхознадзор: У фирмы «Урал-Снаб» забрали декларацию за пельмени из сои
У компании ООО «Урал-Снаб» из Челябинской области отняли декларацию за изготовление пельменей из сои. Об этом докладывает управление Россельхознадзора.
Поставщика наказали за подлог начинки в пельменях «Традиционные» при поставках в военные части Свердловской области. Таким образом производитель нарушил требования «О безопасности мяса» и «О безопасности пищевой продукции». В итоге приостановили декларацию на замороженные полуфабрикаты. Теперь им придётся изъять из оборота соевые продукты и уничтожить. Материалы передали в прокуратуру.
Ранее Life.ru рассказывал, что бактерию сальмонеллы и другие микроорганизмы обнаружили эксперты в продукции торгового бренда «Ложкарёвъ», под которым выпускаются колбасы, пельмени, котлеты, хинкали. В ближайшее время предприятие ждёт внеплановая проверка.
Shutterstock / FOTODOM / freeskyline