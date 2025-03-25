Братья-близнецы женились на сёстрах-близняшках. Они проведут медовый месяц вместе
Today: Братья-близнецы из Аризоны женились на сёстрах-близняшках
Близнецы Калеб и Джереми Бейкер поженились на близняшках Бруклин и Кристен Статлер. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ todayshow
В США братья-близнецы женились на сёстрах-близняшках, свой медовый месяц они намерены провести вчетвером. Затем они планируют поселиться в Аризоне в соседних квартирах. Об этом сообщает издание Today.
Молодые супруги заявляют, что являются лучшими друзьями друг для друга. Сёстры работают вместе фармацевтами-технологами, а братья учатся в Университете Хантингтона в Аризоне. Свадьбу пары сыграли в один день, при этом сначала церемония бракосочетания прошла у одной пары, а потом у второй. Таким образом братья смогли быть шаферами на свадьбах друг друга, а девушки побыли в роли подружки невесты.
Ранее сёстры-близняшки, родившиеся в Первоуральске, воссоединились после 28 лет разлуки. Одна из них осталась в России, а вторую удочерила американская семья. Несмотря на то что им удалось установить контакт после столь долгого времени, пока они не могут встретиться лично из-за властей.