Братья-близнецы женились на сёстрах-близняшках. Они проведут медовый месяц вместе

В США братья-близнецы женились на сёстрах-близняшках, свой медовый месяц они намерены провести вчетвером. Затем они планируют поселиться в Аризоне в соседних квартирах. Об этом сообщает издание Today.

Молодые супруги заявляют, что являются лучшими друзьями друг для друга. Сёстры работают вместе фармацевтами-технологами, а братья учатся в Университете Хантингтона в Аризоне. Свадьбу пары сыграли в один день, при этом сначала церемония бракосочетания прошла у одной пары, а потом у второй. Таким образом братья смогли быть шаферами на свадьбах друг друга, а девушки побыли в роли подружки невесты.