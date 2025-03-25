«Лицо лишили гармонии»: Косметолог оценила новый «козий» подбородок Марины Федункив

В Сети появилась фотография актрисы Марины Федункив, которая сделала себе трендовый «козий» подбородок. Как считает врач-дерматолог, косметолог Кристина Радина, юмористка, вероятно, посетила косметолога, который вколол ей филлер в нижнюю часть лица, В беседе с Life.ru специалист увидела, что в ходе процедуры была допущена ошибка.

У Марины Федункив в подбородок поставлен филлер. Когда мы видим объёмные увеличения в области губ, скул, подбородка, то есть нижней трети лица, мы говорим о том, что была произведена контурная пластика лица. Она выполняется филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Кристина Радина Врач-дерматолог, косметолог

Нельзя сказать, что у Федункив случилась какая-то ошибка после пластики, так как филлер в этой области, как правило, не даёт осложнений, отметила косметолог. Специалист объяснила, что была допущена эстетическая ошибка, так как всегда нужно учитывать пропорции. Эксперт предположила, что косметолог перестарался и ввёл слишком много препарата в подбородок. Возможно, по словам Радиной, специалист хотел скорректировать птоз.

«Птоз — это когда у женщин с отёчно-деформационным типом старения, как у Марины Федункив, ткани лица под воздействием гравитации опускаются вниз. Для коррекции этого используют филлеры, иногда в больших объёмах. Но в данном случае, сделав слишком большой подбородок и введя избыточное количество филлеров, лицо лишили гармонии», — уточнила собеседница Life.ru.

Радина добавила, что пациенткам с отёчно-деформационным типом старения не рекомендуется увлекаться филлерами. Они вызывают притягивание воды и жидкости, что приводит к отёкам. При избыточном количестве вещества можно перерастянуть ткани, и тогда придётся решать, что с ними делать. По словам эксперта, актрисе сделали не очень красивый и аккуратный подбородок.

«Если после того, как часть филлера рассосётся или мигрирует в соседнюю область, контур лица останется неровным, то придётся либо снова вводить избыточное количество филлера, либо уже прибегать к пластической хирургии, чтобы подтянуть ткани наверх», — подытожила косметолог.